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Спецназ Росгвардии уничтожил военных ВСУ в ДНР и изъял массу тяжелого оружия

Спецназ Росгвардии уничтожил военных ВСУ в ДНР и изъял из оборота массу тяжелого оружия

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спецназ Росгвардии уничтожил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и изъял из оборота массу тяжелого и стрелкового оружия, взрывчатки и патронов; также бойцы уничтожили 8 единиц разной автомобильной техники. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 сентября, сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ уничтожил как минимум 30 военнослужащих ВСУ и их пособников: в ходе разведки были выявлены позиции, склады боеприпасов, и места размещения подразделений и техники ВСУ. По ним нанесла удар артиллерия.

Также сотрудники Росгвардии изъяли из оборота гранатометы и 150 выстрелов к ним, 39 снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», 900 артиллерийских и танковых снарядов, более 40 противотанковых и противопехотных мин, квадрокоптер, 24000. Среди находок — заготовка самодельной бомбы: пластиковая канистра, начиненная взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что Росгвардия и МВД начнут нести охрану имения телеведущего Дмитрия Киселева в Крыму в связи с поджогом двух автомобилей, припаркованных на его территории. Силы будут распределены так: к особняку в Коктебеле прикрепят росгвардейцев, которые будут охранять внутренний периметр, а снаружи на дозор поставят сотрудников патрульно-постовой службы.

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Владимир Шарапов
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