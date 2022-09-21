Россиян предупредили о последствиях переломов рук ради отсрочки

Правозащитник Табалов предупредил об ответственности за переломы рук ради отсрочки

Избежать частичной мобилизации могут те россияне, которые имеют ограничения по медицинским показателям. Однако намеренное нанесение переломов и увечий ради отсрочки преследуется по закону, предупредил в беседе с «Лентой.ру» правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов.

Кто не годен

Российское законодательство предусматривает пять категорий годности к военной службе. По словам правозащитника, тех, кого не призовут ни при каких обстоятельствах, на деле не так уж много.

Все просто: все годны, кроме тех, у кого есть категория годности Д — это инвалиды или тяжелое заболевание. Также не призываются с ВИЧ-инфекцией. Что касается гепатита С, там, видимо, все зависит от тяжести заболевания Алексей Табалов правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника»

«Не призываются по мобилизации полностью граждане, имеющие категорию годности Д. Это фактически означает инвалидность или тяжелое заболевание», — сказал он.

Медицинские ограничения

Также существуют медицинские ограничения, которые временно не позволяют призывать граждан, объяснил Табалов.

«Временно не призываются граждане категории Г. Этим гражданам в данный момент необходимо проходить лечение или обследование, потому что невозможно на момент проведения медицинского освидетельствования подтвердить годность к военной службе. Также граждане, которые находятся после травм, ожогов и воздействия внешних факторов, которым нужна реабилитация определенное время, тоже временно освобождаются», — рассказал правозащитник.

Все остальные призывные, даже категория годности В, у тех, кто не проходил военную службу. Для мобилизации они подходят Алексей Табалов правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника»

Ответственность за уклонение

Умышленное нанесение себе травм будет расцениваться как попытка избежать мобилизации. За это Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Если же удастся доказать, что травма получена случайно, отсрочка от службы будет временной, отметил Алексей Табалов.

Если, например, намеренно сломать руку, это сразу будет расценено как попытка уклонения, это уголовная статья. И это даст отсрочку максимум на полгода, пока рука не срастется. Как только врачи скажут, что закончился период реабилитации, так вас и заберут Алексей Табалов правозащитник, директор правозащитной организации «Школа призывника»

Частичная мобилизация

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября в обращении к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал глава государства.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.