Сергей Лазарев не смог досрочно погасить ипотеку

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что не смог досрочно закрыть ипотеку

Российский поп-певец Сергей Лазарев рассказал, что не смог досрочно погасить задолженность по ипотеке на новое жилье. Подробностями он поделился в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Во время разговора артист рассказал о тратах на новое шоу, отметив, что не может снизить качество и сэкономить на декорациях. Певец работает без спонсоров и продюсеров, он вложил в новое шоу все заработанные за несколько лет деньги. «Фактически вкладываю в новое шоу все под ноль. Но когда вижу полный зал, это для меня как бальзам на душу: все не зря», — уточнил Лазарев.

Журналистка предположила, что с подобными расходами певец не смог раньше срока закрыть ипотеку. «Это правда. Это подождет», — подтвердил Лазарев.

В марте Лазарев приобрел в ипотеку квартиру в московском районе Кунцево, где родился и вырос. Квартира находится в жилом комплексе бизнес-класса 2008 года постройки, ее площадь составляет 110 квадратных метров. Объект обошелся певцу в 35 миллионов рублей.