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Россиянам назвали стоимость авиабилетов за границу после скачка цен

Tourdom: утром 21 сентября произошел резкий скачок цен на авиабилеты в Армению и Турцию

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Утром в среду, 21 сентября, произошел скачок стоимости авиабилетов за границу. На это обратили внимание специалисты портала Tourdom.

Эксперты назвали россиянам, как изменилась стоимость перелета в Армению, Казахстан, Турцию и ОАЭ. Так, вылет в Ереван из Москвы авиакомпанией FlyOne Armenia стоил 17,5 тысяч рублей в одну сторону, а после резкого скачка цен — 23 тысячи рублей.

В настоящее время билеты на рейс этой авиакомпании в армянскую столицу и вовсе исчезли. При этом остались билеты из Москвы в Ереван и с пересадкой в Сочи авиаперевозчиками S7 и «Азимут». «Утром стоили около 30 тысяч рублей», — заметили в Tourdom.

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Из российской столицы в Алма-Ату имелись рейсы за 38 тысяч рублей со стыковкой, время в пути составляет 13 часов. Отмечается, что раньше такой перелет стоил в пределах 23 тысяч рублей.

Сообщается, что также нет прямых рейсов из Москвы в Стамбул — перелет «Азербайджанскими авиалиниями» с пересадкой в Баку стоит около 85 тысяч рублей. Прямое отправление в Дубай осталось у авиаперевозчика Emirates, цена на авиабилеты подскочила до 430 тысяч рублей.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что из запаса будут призываться россияне, уже имеющие боевой опыт, а также люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

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Ксения Жарова
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