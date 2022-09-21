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Вышел первый трейлер фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Опубликован первый трейлер фильма «Сверхъестественное. Знаки»

Кадр: фильм «Сверхъестественное. Знаки»

Компания «Экспонента фильм» опубликовала первый трейлер фильма «Сверхъестественное. Знаки». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сценаристами, режиссерами и продюсерами проекта выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые ранее работали над сериалами «Лунный рыцарь» и «Локи». В новом фильме кинодеятели также исполнили главные роли.

Мировая премьера картины состоялась в рамках Sundance Film Festival, где фильм вошел в список самых интересных проектов фестиваля. Российская премьера ленты осуществилась на ММКФ в секции «Дикие ночи», в прокате фантастический триллер появится 10 ноября этого года.

В основе сюжета история двух соседей, которые становятся свидетелями сверхъестественных событий в их доме в Лос-Анджелесе и решают снять документальный фильм, доказывающий существование паранормальных явлений.

В начале сентября в ходе фестиваля D23 Expo состоялся релиз первого трейлера сериала «Секретное вторжение» (Secret Invasion) с участием Эмилии Кларк.

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Анастасия Астахова
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