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Виновному в гибели 12 сотрудников водоканала Полякову огласили приговор

Виновного в гибели 12 сотрудников водоканала Полякова приговорили к 3,5 года колонии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Главного инженера водоканала Таганрога Юрия Полякова приговорили к 3,5 года колонии-поселения за гибель 12 человек; до этого гособвинитель просил для него шесть лет лишения свободы. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает ТАСС.

Также решением суда уже бывший инженер лишен права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения требований охраны труда и техники безопасности на два года. Ранее сообщалось, что трагедия произошла 21 мая 2021 года при проведении ремонта на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Полякова задержали через четыре дня после случившегося, на тот момент погибли 11 человек. За жизнь 12-й пострадавшей врачи боролись около двух недель, но она не выжила.

На момент происшествия было известно, что как минимум 15 сотрудников водоканала отравились метаном на очистных сооружениях. Изначально было известно лишь о двух погибших, но позже при обследовании колодца спасатели нашли еще восемь тел. Еще двое пострадавших скончались в медучреждении.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ, его расследованием занялся не местный отдел, а центральный аппарат ведомства. Следствие пришло к выводу, что Поляков не проконтролировал замену сломанной задвижки канализационного коллектора на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка, а также не обеспечил использование рабочими средств индивидуальной защиты.

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Леонид Микуляк
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