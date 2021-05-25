Главного инженера водоканала в Таганроге задержали по делу о гибели рабочих

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера водоканала Таганрога по делу о гибели рабочих на очистных сооружениях. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В связи с гибелью 11 человек возбуждено уголовное дело по статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал ряд распоряжений по данному делу. Глава ведомства поручил передать материалы по нему в Главное следственное управление центрального аппарата СКР.

ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом произошло в пятницу, 21 мая. По предварительной информации, рабочие отравились метаном.