Раскрыты опасные последствия чистки зубов после умывания лица

Дерматолог Линдси: бактерии, стекающие вместе с зубной пастой изо рта, вызывают прыщи

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) раскрыла опасные последствия чистки зубов после умывания лица. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам эксперта, чистить зубы необходимо до умывания лица. «Бактерии, стекающие вместе со слюной и зубной пастой изо рта, могут вызвать прыщи на подбородке», — заявила доктор. При этом пользовательница сети с никнеймом dermguru, чей блог насчитывает более 670 тысяч подписчиков, отметила, что остатки от продукта, в составе которых содержатся спирт, перекись водорода и фтор, могут повлиять на появление раздражений и сухости на коже.

Зрители поблагодарили врача за полезный ролик в комментариях под публикацией. «Это просто изменило мою жизнь», «Подождите. В этом видео столько смысла», — писали они. В то же время были и те подписчики, которые отнеслись к этому скептически. «Сильно сомневаюсь, что это нанесет вред моей коже», — высказался один из юзеров.

Ранее в сентябре редакторы портала The Financial Express назвали опасные последствия расчесывания мокрых волос. По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей, отметили специалисты. Расчесывание, в свою очередь, может нарушить эластичность локонов.