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Стало известно о последствиях вооружения Украины для Байдена

New York Times: вооружение Украины обернулось новой проблемой для президента США Байдена

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооружение Украины обернулось новой проблемой для президента США Джо Байдена, утверждает газета The New York Times.

Авторы материала отмечают, что обещания многомиллиардной военной помощи со стороны администрации американского президента практически никак не отразилось на внутреннем рейтинге Байдена. Вместе с тем, ему приходится удерживать на своей стороне страны Европы, которые переживают худший экономический кризис за последнее поколение, сказано в публикации.

В Вашингтоне уверяют, что не замечают никакого раскола внутри альянса НАТО, члены которого согласились в той или иной степени поддержать Украину в защите своей родины, говорится в статье. Однако резкий рост цен на энергоносители и перспектива холодных домов грядущей зимой вызвали тревогу среди европейцев, пишет The New York Times.

В издании также подчеркнули стремление Байдена продемонстрировать сплоченность внутри альянса в происходящем на Украине. При этом, большую часть помощи Киев получает от Вашингтона, в то время как финансовая поддержка со стороны Европы свелась на нет, сказано в материале.

Ранее Байден заявил, что России не удастся изменить позицию США по ситуации на Украине с помощью энергоносителей. Он сообщил, что Соединенные Штаты находятся в гораздо лучшей форме, по сравнению с остальными, особенно с Россией.

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Варвара Кузьмина
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