Милорад Додик заявил о невозможности вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Додик заявил невозможности вступления страны в НАТО

Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно. Республика Сербская выступает против этого решения. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик, его цитирует РИА Новости.

«Сербский народ, Республика Сербская не поддерживают вступление в НАТО, и это является нашей постоянной позицией, несмотря на все события на глобальной сцене, на давление и на различные факторы, которые подталкивают к подобному решению о вступлении в НАТО», — указал политик.

Додик подчеркнул, что Народная скупщина уже приняла окончательное решение. «По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным», — заключил он.

Ранее Додик рассказал, что Босния и Герцеговина отказалась принимать санкции против России без консенсуса в руководстве. «Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трех членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно», — пояснил он.