В парламенте Канады решили чаще обсуждать турбины для «Северного потока»

В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам для «Северного потока»

Палата общин парламента Канады приняли предложение проводить больше слушаний по вопросам турбин Siemens для «Северного потока». Об этом сообщил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси, передает РИА Новости.

«Принятое предложение будет читаться следующим образом: "В связи с изучением экспорта турбин российского "Газпрома" комитет приглашает представителей Siemens и Газовой ассоциации Канады к двухчасовым показаниям, приглашает министра иностранных дел на два часа для предоставления данных о вопросе турбин и других событий, связанных с Украиной», — объяснил Эхсасси.

Как добавил политик, в комитете планируют подготовить отчет по Украине, в том числе и по обходу санкций в рамках вопроса обслуживания турбин.

Прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок в Европу, «Газпром» снижал с середины июня, ссылаясь сначала на невозможность получить из ремонта необходимые турбины, а потом на невозможность их принять, что обосновывалось санкциями. В начале сентября прокачку остановили на неопределенный срок.