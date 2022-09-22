Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В парламенте Канады решили чаще обсуждать турбины для «Северного потока»

В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам для «Северного потока»

Фото: Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

Палата общин парламента Канады приняли предложение проводить больше слушаний по вопросам турбин Siemens для «Северного потока». Об этом сообщил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси, передает РИА Новости.

«Принятое предложение будет читаться следующим образом: "В связи с изучением экспорта турбин российского "Газпрома" комитет приглашает представителей Siemens и Газовой ассоциации Канады к двухчасовым показаниям, приглашает министра иностранных дел на два часа для предоставления данных о вопросе турбин и других событий, связанных с Украиной», — объяснил Эхсасси.

Как добавил политик, в комитете планируют подготовить отчет по Украине, в том числе и по обходу санкций в рамках вопроса обслуживания турбин.

Прокачку по «Северному потоку», основному маршруту поставок в Европу, «Газпром» снижал с середины июня, ссылаясь сначала на невозможность получить из ремонта необходимые турбины, а потом на невозможность их принять, что обосновывалось санкциями. В начале сентября прокачку остановили на неопределенный срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН
Врач с Первого канала назвал снижающий риск развития рака продукт
Трасс заявила об отсутствии угроз для России
Премьер Венгрии Орбан назвал плюсы снятия антироссийских санкций для ЕС
Россиянка пробралась в Европу через Финляндию и раскрыла тонкости поездки
В парламенте Канады решили чаще обсуждать турбины для «Северного потока»
Психолог назвала причины задержки развития речи у детей
62-летняя женщина отметила годовщину свадьбы со своим 25-летним мужем
В Херсонской области увидели утрату ударной силы у украинских войск
Россиянам предрекли сокращение ассортимента импортного алкоголя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.