МИД России сообщил о принятии санкций против 87 граждан Канады

Министерство иностранных дел (МИД) России в качестве ответных мер на антироссийскую политику Оттавы ввело санкции против 87 граждан Канады. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в числе попавших под принятые рестрикции канадцев — «главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава никогда не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины». По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы.