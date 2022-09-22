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Россия ввела санкции против 87 граждан Канады

МИД России сообщил о принятии санкций против 87 граждан Канады

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) России в качестве ответных мер на антироссийскую политику Оттавы ввело санкции против 87 граждан Канады. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в числе попавших под принятые рестрикции канадцев — «главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава никогда не признает референдумы о присоединении к России в «оккупированных регионах Украины». По его словам, канадские власти осуждают планируемые референдумы.

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Николай Чигасов
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