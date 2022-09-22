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Мобилизованные россияне смогут переводить заработок родственникам

Генштаб ВС РФ: мобилизованные смогут полностью или частично переводить заработок семье

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне, призванные в Вооруженные силы по частичной мобилизации, смогут полностью или частично переводить заработок родственникам, сообщил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что члены семьи смогут получать от него начисленное на персональный счет довольствие как военнослужащего по контракту.

Кроме того, Цимлянский сообщил, что довольствие призванному по мобилизации будет начисляться ежемесячно «в соответствии с окладами по воинскому званию и должности». Кроме того, Генштаб обещает различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы.

Также Генштаб сообщил, что стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации.

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Антон Похиляк
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