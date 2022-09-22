Генштаб назвал мобилизованные в первую очередь военные специальности

Генштаб: стрелки, танкисты, артиллеристы и водители будут призываться в первую очередь

Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации. Эти военные специальности назвал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено», однако приоритет отдается гражданам, которые имеют подходящие военно-учетные специальности. Так, одними из главных факторов является наличие боевого опыта, добавил Цимлянский.

Вместе с тем нужно понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей, заключил он.