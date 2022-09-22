Стилистка раскрыла способ выглядеть дорого без затрат

Блогерша Карина порекомендовала сочетать между собой белые вещи, чтобы выглядеть дорого

Популярная блогерша раскрыла способ выглядеть дорого без особых затрат на шопинг. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей 406 тысяч подписчиков и 4,6 миллиона лайков.

Пользовательница сети Карина разместила видео, в котором рассказала о детали во внешнем виде, способной удешевить образ женщина. Так, инфлюэнсер порекомендовала подписчицам отказаться от практичных черных нарядов в пользу вещей белого цвета, поскольку они, по ее мнению, выглядят более благородно.

«Прием работает с любым стилем — даже со спортивными костюмами. Попробуйте сочетать между собой светлые предметы гардероба и вы увидите, как ваша внешность в целом преобразится», — заявила стилистка в ролике, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров.

Зрители поблагодарили автора публикации за совет в многочисленных комментариях. «Согласна на все 100», «Это правда работает», «Хорошая рекомендация», «Когда я хочу надеть черные вещи, сразу вспоминаю, что во всех люксовых магазинах покупатели носят только белые наряды», «Спасибо», — высказывались они.

Ранее блогерша Антония Хайэм перечислила летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют образ женщины. Модный эксперт призвала зрителей отказаться от кроп-топов и резиновых сабо бренда Crocs.