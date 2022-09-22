Стилистка раскрыла способ выглядеть дорого без затрат
Популярная блогерша раскрыла способ выглядеть дорого без особых затрат на шопинг. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей 406 тысяч подписчиков и 4,6 миллиона лайков.
Пользовательница сети Карина разместила видео, в котором рассказала о детали во внешнем виде, способной удешевить образ женщина. Так, инфлюэнсер порекомендовала подписчицам отказаться от практичных черных нарядов в пользу вещей белого цвета, поскольку они, по ее мнению, выглядят более благородно.
«Прием работает с любым стилем — даже со спортивными костюмами. Попробуйте сочетать между собой светлые предметы гардероба и вы увидите, как ваша внешность в целом преобразится», — заявила стилистка в ролике, который стал вирусным и набрал десятки тысяч просмотров.
Зрители поблагодарили автора публикации за совет в многочисленных комментариях. «Согласна на все 100», «Это правда работает», «Хорошая рекомендация», «Когда я хочу надеть черные вещи, сразу вспоминаю, что во всех люксовых магазинах покупатели носят только белые наряды», «Спасибо», — высказывались они.
Ранее блогерша Антония Хайэм перечислила летние предметы гардероба, которые визуально удешевляют образ женщины. Модный эксперт призвала зрителей отказаться от кроп-топов и резиновых сабо бренда Crocs.