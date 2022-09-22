Стало известно о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Трудовые договоры с мобилизованными россиянами расторгать не будут, однако они будут приостановлены. Об этом кабмин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы», — говорится в сообщении.

Изменения, необходимые для этого, были внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что данное решение было принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно будет распространятся на правонарушения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект о внесении государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сказал, что это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация.