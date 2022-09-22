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Турция захотела покупать у США больше газа

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара увеличит объемы закупаемого у США газа
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Анкара захотела увеличить объемы газа, закупаемого у США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период», — сказал Эрдоган. По его словам Турция готова к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страну.

Отмечается, что в настоящее время основные поставки газа в Турцию идут из России, Азербайджана и Ирана.

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Марина Совина
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