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Раскрыты способы быстро влюбить в себя человека

Эксперт по отношениям Лукас посоветовал делать комплименты личным качествам человека

Фото: unsplash

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором раскрыл три способа, с помощью которых можно быстро влюбить в себя человека. Он рассказал, как следует делать комплименты потенциальным партнерам, чтобы привлечь их внимание.

«Если кто-то всегда выглядит хорошо, не стоит это постоянно упоминать, так как они часто это слышат, лучше сделайте им комплимент об их личных качествах, амбициях или энергетике», — посоветовал Лукас. По его словам, привлекательные люди больше оценят подобные комплименты, чем слова об их внешнем виде.

Специалист также рекомендовал говорить что-то приятное своему собеседнику прямо во время разговора на другую тему. «Когда вы говорите с человеком, которому хотите понравиться, озвучивайте комплимент в его сторону, прервавшись посреди диалога, а затем продолжите его», — пояснил он. Так комплимент будет звучать более искренно и неожиданно и понравится человеку.

«Если вы видите, что человек сегодня очень старался над своим внешним видом и одеждой, то сделайте ему комплимент таким образом, чтобы он почувствовал себя особенным», — заключил Лукас.

Ранее Джейкоб Лукас назвал три главных признака нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина запрещает своей возлюбленной носить какие-то вещи или общаться с теми или иными людьми.

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Олег Давыдов
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