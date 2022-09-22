«Известия»: в России стали закрываться газовые заправки из-за отсутствия спроса

По всей территории России начали закрываться газовые заправки (АГНКС «Газпром газомоторное топливо»), однако пока зафиксированы единичные случаи, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

В 2022 году по сравнению с апрелем 2021-го заправочных станций стало на 18 штук меньше (650 против 632). Тенденцию подтвердили в Национальной газомоторной ассоциации (НГА). Около 40 процентов объектов в стране (остальные 60 процентов принадлежат «Газпрому») при недостаточном спросе рискуют закрыться, спрогнозировал зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Издание отмечает, что в «Газпром газомоторное топливо» заявили, что не получали информации о закрытии АГНКС.

Президент Национального исследовательского центра развития рынка газомоторного топлива Артем Данилов заявил, что на общем фоне роста спроса на газомоторное топливо на 20–25 процентов четвертый год подряд такой ситуации быть не должно. «По экспертным оценкам, "замороженных" станций в России вряд ли более двух десятков, но при их числе менее чем 700 единиц — это очень плохой сигнал», — предупредил он.

Поводом прекращения работы заправочных станций могло стать субсидирование их строительства государством. «Сейчас субсидия стимулирует быстрый ввод дешевой заправки, но не длительную реализацию больших объемов топлива. В результате объект могут демонтировать после получения субсидии», — объяснил исполнительный директор НГА Василий Зинин.

Источники газеты добавили, что некоторые строители заправок специально экономят при возведении таких объектов, покупая старые системы и подержанные баллоны — так они могут заработать за счет государственных выплат. Субсидия составляет 36 миллионов рублей, а АГНКС обычно обходится в 40–80 миллионов. При этом в Минэнерго отметили, что в рамках программы использование устаревшего оборудования невозможно, это контролируется надзорными службами.

Кроме того, повлиять на закрытие заправок могли неоправдавшиеся ожидания по переводу автотранспорта на газе в регионах, рассказал Данилов. С ним согласился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, отметив, что спрос на топливо и рентабельность этого бизнеса будут расти, если увеличивать количество транспорта, работающего на газе.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал закон об увеличении субсидий на перевод транспорта с бензина на газ (метан) для российских граждан и бизнеса. Программа предполагает, что потребление газа в качестве топлива для автомобилей по итогам 2024 года возрастет до 2,7 миллиарда кубометров. Также за пять лет в России должны построить около 1,3 тысячи газовых заправок.