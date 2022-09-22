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ЦИК ЛНР оценил готовность к референдуму

ЦИК ЛНР заявил, что регион на 100% готов к проведению референдума о вхождении в состав РФ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Луганская народная республика (ЛНР) на 100 процентов готова к проведению референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК ЛНР.

Отмечается, что все бюллетени доставлены на избирательные участки. «ЛНР на 100 процентов готова к проведению референдума о вхождении Республики в состав РФ», — говорится в сообщении.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Марина Совина
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