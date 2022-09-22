11-летний мальчик сделал модную стрижку в салоне и подхватил опасную инфекцию

11-летний мальчик сделал модную стрижку в барбершопе и подхватил стригущий лишай

11-летний мальчик (имя и фамилия неизвестны) сделал модную стрижку в барбершопе и подхватил опасную инфекцию. Об этом сообщает издание Daily Mail Australia.

По словам матери, пожелавшей остаться анонимной, 4 сентября 2020 года, в воскресенье, она отвела сына в парикмахерскую, расположенную в Сиднее, Австралия. Женщина попросила мастера сделать мальчику модную стрижку, которая предполагает выбритые виски и длинные волосы на макушке. Однако через несколько дней после посещения салона у ребенка появились сыпь и зуд на затылке, утверждает австралийка. При этом она отметила, что в процессе мастер использовал специальную машинку для стрижки волос.

После этого родительница позвонила в барбершоп, чтобы рассказать о случившемся. Один из сотрудников сказал ей, что она оказалась третьим человеком, который позвонил им в тот день с такой же жалобой. «Я впервые вижу такую стадию стригущего лишая. Меня возмущает вопиющее пренебрежение обязанностями работников салона по созданию надлежащих и соответствующих механизмов инфекционного контроля», — высказалась она в интервью с журналистами и пояснила, что руководители данного заведения принесли ей извинения, но не предложили возместить ущерб. Также героиня материала заявила, что до сих пор на голове ее сына волосы растут неоднородно.

В свою очередь, менеджер данного барбершопа пояснил в беседе с изданием, что два предыдущих инцидента произошли в штате в Квинсленд. «Это произошло не только сейчас. Это происходит всегда. Это очень распространено в парикмахерских», — сказал он и добавил, что сотрудники всегда убирают свои рабочие места и дезинфицируют инструменты утром, а также в течение дня в перерывах между клиентами. «Откуда мы знаем, что лишай появился из-за машинки? Ребенок уже мог быть заражен. Бывают случаи, когда инфекция развивается неделями», — заключил он.

В августе блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, что расстроило клиентку.