Американский боец завершил карьеру после поражения от Чимаева

Американский боец Кевин Холланд завершил карьеру после поражения от Хамзата Чимаева

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Холланд объявил о завершении карьеры после поражения от шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева на турнире UFC 279. Об этом решении Холланд сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Неплохая карьера для того, кому через месяц с небольшим исполнится тридцать. Я хорошо заработал и готов выйти из игры. Следующий шаг? Уйти в отставку до тридцати», — заявил боксер.

Чимаев встретился с Холландом во втором по значимости поединке вечера 11 сентября. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

Холланд провел в Абсолютном бойцовском чемпионате 16 поединков, одержал десять побед и потерпел пять поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.