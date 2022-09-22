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Российские войска нанесли удар по базе «Иностранного легиона» в Запорожье

Минобороны России заявило о поражении базы наемников «Иностранного легиона» в Запорожье
СюжетМинобороны:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска нанесли удар по временной базе наемников «Иностранного легиона» возле города Запорожье. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Канашенков.

Он уточнил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России также поразили высокоточным оружием пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады и 19-го конвойного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате противник потерял 19 единиц военной техники и до 150 бойцов.

Кроме того, ВКС России нанесли удар по живой силе и технике 93-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Таким образом были уничтожены до 100 бойцов противника, а также до 20 единиц техники, включая установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 5786 единиц военной автомобильной спецтехники, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5073 бронемашины, 375 зенитных ракетных комплексов, 2035 беспилотников, 295 самолетов и 155 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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