Иран, Россия и Китай проведут совместные учения ВМС осенью

Глава Генштаба ВС Ирана сообщил о совместных с Россией и Китаем учениях ВМС

Иран, Россия и Китай проведут совместные учения Военно-морских сил (ВМС) осенью 2022 года. Об этом сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова приводит агентство Mehr News.

Уточняется, что учения пройдут в северной части акватории Индийского океана. Ожидается, что также присоединятся Пакистан, Оман и другие страны.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США способствуют сближению стран благодаря экономическим ограничениям, которые вводят против них. При этом он выразил мнение, что санкционной политике Вашингтона грозит провал.

15 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что двусторонние отношения с Ираном развиваются по всем векторам, которые были намечены ранее. Он также отметил совместные усилия Тегерана и Москвы на пути Ирана к членству в Шанхайской организации сотрудничества.