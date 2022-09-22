В Запорожской области рассказали о безопасности региона на время референдума

Власти Запорожья возьмут под контроль въезд и выезд в регион на время референдума

Власти Запорожской области обеспечат безопасность на время проведения референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Города в Запорожской области на время референдума будут взяты под особый контроль на въезд и выезд, чтобы не прорвались какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Кроме того, представитель местной власти рассказал, что сотрудники полиции будут сопровождать каждую группу для подомового голосования. Балицкий также добавил, что необходимое оборудование на участках для проведения референдума проверено, на местах работают кинологи.

Ранее стало известно о степени готовности Запорожской области к референдуму. «За день до начала референдума мы на 100 процентов готовы к его проведению, в том числе с точки зрения безопасности», — сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.