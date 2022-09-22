Стало известно об освобождении населенного пункта в районе Артемовска

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении Жованки в Артемовском районе

Войска Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) с Вооруженными силами (ВС) России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку», — говорится в сообщении Штаба теробороны.

19 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные подразделения продолжают двигаться вперед, «пусть и небольшими темпами, но все же продвигаются». Он подчеркнул, что хоть ситуация с Красным Лиманом остается сложной, однако она находится под контролем.

По его словам, силы ДНР не позволили бойцам Украины устроить переправу техники в районе Кривой Луки, также была предотвращена попытка прорыва в Кременную.