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Глава ДНР рассказал о продвижении союзных сил

Глава ДНР Пушилин заявил, что силы республики движутся вперед на нескольких направлениях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о положении союзных сил на нескольких направлениях в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний момент ситуация относительно стабильна на донецком, Горловском, на Угледарском направлениях, где-то наши подразделения продолжают двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но все же продвигаются», — сказал он.

Он также добавил, что хоть ситуация с Красным Лиманом остается сложной, однако она находится под контролем. Кроме того, Пушилин заявил, что силы республики не позволили украинским военным устроить переправу техники в районе Кривой Луки, также была предотвращена попытка прорыва в Кременную.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колонию в Еленовке. В результате атаки погиб один военнопленный, также сообщается о нескольких пострадавших.

Власти региона призвали ООН отреагировать на действия ВСУ в Еленовке. «Вопиющая гибель пленных в колонии в Еленовке от рук своих же побратимов — один из примеров необходимости хотя бы редкого присутствия, в том числе ООН в ДНР», — сказала омбудсмен республики Дарья Морозова.

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Алевтина Запольская
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