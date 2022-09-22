Китай заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН

Глава МИД Китая Ван И заявил о невозможности лишить Россию ее важной роли в ООН. Его слова на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН и должна и далее играть свою важную роль в организации. «Никто не может лишить Россию этого права», — добавил он.

Также глава китайского МИД отметил, что на мировой арене происходят глубокие изменения. Он заявил, что в настоящее время странам важно усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы о глобальной безопасности, чтобы «сделать мировой порядок более справедливым».