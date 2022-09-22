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Аксенов заявил о сбитых в трех районах Крыма беспилотниках ВСУ

Глава Крыма Аксенов заявил, что российская ПВО сбила беспилотники ВСУ в трех районах
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В трех районах Республики Крым были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны противника были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, а после уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Количество сбитых беспилотников не уточняется.

Аксенов также заверил, что ситуация на полуострове находится под полным контролем.

Ранее стало известно о падении беспилотника в крымском городе Джанкое. Летательный аппарат рухнул утром 22 сентября у входа в магазин на улице Нестерова. Сообщалось, что место крушения дрона оцепили.

15 сентября о работе ПВО сообщали жители Евпатории и села Уютное Сакского района. Официально власти Крыма эту информацию не комментировали.

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Константин Лысяков
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