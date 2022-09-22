Глава МИД России Лавров описал отношение Вашингтона к Киеву фразой «он сукин сын, но наш»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал отношение Вашингтона к Киеву фразой «наш сукин сын». Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру» с заседания Совбеза ООН.

«США и их союзники восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима — "он сукин сын, но наш сукин сын"», — заявил глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что США близки к статусу участника конфликта на Украине и «буквально балансируют на грани».