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В России предложили повысить соцгарантии мобилизованным

Омбудсмен Москалькова предложила повыcить соцгарантии мобилизованным россиянам

Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой разработать закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине и призванных по частичной мобилизации. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, законопроект должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, а также обеспечения жильем.

Она отметила важность предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания.

Ранее правительство России сообщило, что трудовые договоры с мобилизованными россиянами расторгать не будут, однако они будут приостановлены. «Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы», — говорится в сообщении кабмина.

Изменения, необходимые для этого, были внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Марина Совина
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