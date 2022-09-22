В Нью-Йорке нашли чемоданы с частями тела женщины

Sputnik: полиция нашла чемоданы с женскими частями тела в одной из квартир Нью-Йорка

Полиция нашла чемоданы с частями женского тела в одной из квартир Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Sputnik International.

Инцидент произошел в районе Бруклин. Соседи обысканной квартиры ранее пожаловались правоохранителям на неприятный запах оттуда.

Всего в помещении было обнаружено несколько чемоданов с фрагментами человеческого тела. Предположительно они принадлежат 22-летней жительнице квартиры. Соседи рассказали, что у девушки был бойфренд, с которым она часто ссорилась. Сейчас полицейские разыскивают мужчину, чтобы допросить его.

Ранее в деревне Тамоли Пурва, на севере штата Уттар-Прадеш в Индии, полиция обнаружила два тела, повешенных на дереве. Жертвами оказались две сестры 15 и 17 лет. По данным полиции, погибших обманом заманили в поле и изнасиловали, после чего задушили их же платками. Тела повесили на дерево и оставили.