DELFI: Латвия прекратит выдавать рабочие визы россиянам и ужесточит выдачу ВНЖ белорусам

Латвия введет новые визовые ограничения для россиян и белорусов. Сейм прибалтийской страны утвердил соответствующие поправки к иммиграционному закону, информирует портал DELFI.

Согласно новой редакции закона, Латвия прекратит выдавать рабочие визы россиянам. Помимо этого, Сейм ужесточит условия продления видов на жительство для граждан России и Белоруссии. Также отмечается, что проживающие в прибалтийской республике россияне, имеющие постоянный ВНЖ, должны подтвердить владение государственным языком.

При этом в законе есть норма, которая предусматривает исключение в выдаче ВНЖ сроком до пяти лет для россиян и белорусов. Уточняется, что глава МИД Латвии может распорядиться о выдаче такого документа при условии, что это будет соответствовать интересам Латвии и международным правовым нормам, а также будет связано с гуманитарными целями.

Ранее стало известно, что Латвия отказалась выдавать гуманитарные визы для россиян, которые решили избегать частичной мобилизации. «[Латвия] также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», — заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.