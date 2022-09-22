Племянник Назарбаева признал свою вину в суде и раскаялся

Племянник экс-главы Казахстана Назарбаева Сатыбалдыулы признал свою вину в суде

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал свою вину по делу о хищениях средств в особо крупном размере, сообщает «Sputnik Казахстан».

Он заключил медиативные соглашения с АО «Казахтелеком» и АО «Центр транспортного сервиса», а также возместил ущерб в размере 12 миллиардов тенге и 28 миллиардов тенге соответственно.

Прокурор запросил для Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и попросил суд запретить ему занимать определенные должности сроком на десять лет. Кроме того, обвинение настаивает на лишении племянника Назарбаева звания генерал-майора органов национальной безопасности.

13 марта стало известно о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. Его поместили в изолятор по подозрению в хищении средств в компании крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана «Казахтелеком», а также в злоупотреблении полномочиями.