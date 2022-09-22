Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Племянник Назарбаева признал свою вину в суде и раскаялся

Племянник экс-главы Казахстана Назарбаева Сатыбалдыулы признал свою вину в суде

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал свою вину по делу о хищениях средств в особо крупном размере, сообщает «Sputnik Казахстан».

Он заключил медиативные соглашения с АО «Казахтелеком» и АО «Центр транспортного сервиса», а также возместил ущерб в размере 12 миллиардов тенге и 28 миллиардов тенге соответственно.

Прокурор запросил для Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и попросил суд запретить ему занимать определенные должности сроком на десять лет. Кроме того, обвинение настаивает на лишении племянника Назарбаева звания генерал-майора органов национальной безопасности.

13 марта стало известно о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. Его поместили в изолятор по подозрению в хищении средств в компании крупнейшего телекоммуникационного оператора Казахстана «Казахтелеком», а также в злоупотреблении полномочиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек
11-летний мальчик сделал модную стрижку в салоне и подхватил опасную инфекцию
Девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую акулу
Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий
В ДНР предрекли усложнение обмена пленными после проведения референдумов
В России собрались ввести акциз на газировку
Блогер разбил машину ради новой функции iPhone
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007
В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.