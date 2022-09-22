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Российский врач раскрыла причины плоских ягодиц

Российский косметолог Юлия Лекомцева назвала неправильную осанку причиной плоских ягодиц

Фото: Parker Mauk / Unsplash

Российский врач-косметолог и дерматолог Юлия Лекомцева раскрыла причины плоских ягодиц. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Эксперт назвала одной из главных причин неправильную осанку, когда плечи опущены вниз, голова наклонена вперед, выраженный кифоз в грудном отделе, при этом таз уходит вперед и выпячивается живот. Кроме того, на появление данной проблемы влияют недостаточная физическая нагрузка и малоподвижный образ жизни.

Вдобавок специалист отметила, что форма ягодиц может измениться из-за таких факторов, как резкие скачки веса, несбалансированное питание, хроническое утомление и изменение гормонального фона. В последнем случае необходимо к тренировкам добавить процедуры для коррекции фигуры.

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Помимо прочего, ношение обуви на высоком каблуке уменьшает нагрузку на ягодичные мышцы, из-за чего они теряют объем. При ходьбе основная нагрузка приходится на стопу, голень, коленный сустав, а группа мышц на задней поверхности бедра и голени работает недостаточно, утверждает медик.

В заключение собеседница издания отметила возрастной птоз ягодиц. «С течением времени связки теряют плотность и способность удерживать ткани в горизонтальном положении, а также происходит естественная возрастная атрофия скелетной мускулатуры, особенно если нет регулярных физических нагрузок», — объяснила Лекомцева.

В августе эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина перечислила способы, которые помогут избавиться от жировых складок на спине и животе без строгих ограничений. Чтобы убрать проблемные зоны, инфлюэнсер посоветовала наладить режим питания, избегать «голодных» диет и уделять внимание балансу белков, жиров и углеводов в рационе.

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Мария Винар
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