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Военный комиссар Москвы опубликовал приказ о мобилизации

АГН «Москва»: столичный военный комиссар опубликовал приказ о мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: АГН «Москва»

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов опубликовал приказ о мобилизации. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», — говорится в тексте документа.

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Также там указывается, что прибывающие обязаны иметь при себе документы и личные вещи, которые указаны в тексте повестки.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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