Разработан меняющий раковые клетки на менее смертоносные метод

Oncogene: разработан метод, меняющий раковые клетки на менее смертоносные

Ученые из Базельского университета и Университетской больницы Базеля разработали метод, позволяющий изменять раковые клетки на менее смертоносные. Результаты работы опубликованы в журнале Oncogene.

Развитие рака происходит в то время, как опухолевые клетки начинают бесконтрольно расти и распространяться на органы. Их характерное отличие от здоровых — высокая адаптивность к различным условиям и медикаментозному лечению, что напоминает свойства стволовых клеток на ранней стадии формирования.

В новом исследовании специалисты испытали возможность искусственного созревания клеток рака молочной железы и последующей корректировки их пагубного воздействия. Для этого использовались клетки трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ), который отличается отсутствием рецепторов эстрогена и прогестерона.

Ученые протестировали более 9500 соединений на эффективность. Наиболее подходящие образцы представляли собой ингибиторы белка поло-подобной киназы 1 (PLK1). Их воздействие на раковые клетки привело к повышенной экспрессии рецептора эстрогена, что превратило клетки ТНРМЖ в более управляемые и поддающиеся лечению.

В настоящее время обнаруженные соединения проходят клинические испытания, в том числе и для рака крови, легких и поджелудочной железы.

Ранее сотрудники Калифорнийского технологического института представили способ терапии рака костей с помощью лазера.