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Кремль связал решение о частичной мобилизации с противостоянием с блоком НАТО

Песков связал решение о частичной мобилизации в России с противостоянием с блоком НАТО
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Решение о частичной мобилизации связано с тем, что в настоящее время де-факто России противостоит блок НАТО со всеми своими логистическими возможностями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, президент России Владимир Путин в своем выступлении дал четкую характеристику и объяснил причины принятия этого решения. Специальная военная операция начиналась для выполнения целей на Украине, добавил Песков.

«Сейчас де-факто нам противостоит фактически... блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

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Сергей Истомин
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