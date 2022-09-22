В Генштабе заявили о распределении заданий по частичной мобилизации в регионах

В Генштабе ВС России заявили о распределении заданий по частичной мобилизации в регионах

У каждого региона есть собственное задание по частичной мобилизации, учитывается также имеющийся там мобилизационный резерв. Такие данные уточнил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

Он также отметил, что никаких квот по численности призываемых из запаса россиян сейчас нет. В связи с этим регионы отталкиваются от собственного мобилизационного резерва. Цимлянский в заключение уточнил, что мобилизационное задание зависит от числа граждан на воинском учете в военном комиссариате.