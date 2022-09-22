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Не подлежащих мобилизации россиян призвали заявлять о своих правах

Глава Бурятии Цыденов заявил, что не подлежащие мобилизации должны заявлять о своих правах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал не подлежащих мобилизации россиян своевременно информировать призывную комиссию, документально подтверждая свои права. Об этом он написал в Telegram.

«Вчера и сегодня выдавались повестки, в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. Из пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», — написал Цыденов.

Губернатор уточнил, что частичной мобилизации не подлежат граждане, не служившие в армии или имеющие четверых и более несовершеннолетних детей. Он отметил, что, если кому-то кажется, что его призвали по ошибке, можно задать вопрос по единому номеру 122.

21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт, а также с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Марина Совина
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