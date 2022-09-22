Новую прическу Робби Уильямса высмеяли в сети

Певец Робби Уильямс появился на публике в Австралии с ирокезом и подвергся критике в сети

Популярный певец и актер Робби Уильямс появился на публике с новой прической и подвергся критике в сети. Соотвествующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

Согласно информации, 48-летний исполнитель прибыл в Австралию, чтобы принять участие в шоу, которое будет проходить в рамках Гранд-финала AFL (ежегодный матч австралийского футбола — прим. Ленты.ру) на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Знаменитость вышел на поле с новой стрижкой в виде ирокеза. Звезда был одет в черную кожаную куртку с красными пайетками, белую майку и темные брюки. Кроме того, Уильямс дополнил свой образ лоферами от бренда Duke and Dexter, на которых был нанесен принт с изображением девушки в стиле Playboy. Отмечается, что стоимость данной обуви достигает 250 фунтов стерлингов (около 16 тысяч рублей).

Многие читатели издания высмеяли новый образ британского исполнителя. «Не лучший твой вид, Робби. Будем надеяться, что стрижка не приживется», «Странный», «С возрастом начинает выглядеть жутко, а еще эта прическа», — высказывались они.

В августе певец Робби Уильямс раскрыл свою реакцию на неожиданную потерю большинства волос в 48 лет. Исполнитель рассказал, что внезапно облысел вопреки не пенсионному возрасту. По его словам, врачи отказали ему в пересадке волос, поскольку оставшиеся пряди на его голове слишком истончились. При этом Уильямс не назвал причину своей проблемы. Однако он заявил, что в случае необходимости планирует носить парик во время концертов.