Бойцы Росгвардии помогли уничтожить «Град» и склад боеприпасов

Бойцы Росгвардии в ЛНР помогли уничтожить «Град» и склад боеприпасов

Бойцы Росгвардии в Луганской народной республике нашли и уничтожили склад ракет и других боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 22 сентября, сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы вели воздушную оптико-электронную разведку, когда заметили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Кроме этого, военные обнаружили склад боеприпасов. И установку, и склад уничтожила артиллерия по координатам, которые сообщила Росгвардия. Также бойцы нашли 8 схронов с разным оружием: ракеты, 7 гранатометов, 118 зарядов к ним, более 600 артиллерийских снарядов и 22 тысячи разных патронов.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины в ДНР и изъял из оборота массу тяжелого и стрелкового оружия, взрывчатки и патронов. Также бойцы ликвидировали 8 единиц разной автомобильной техники. Спецназ уничтожил как минимум 30 украинских военнослужащих и их пособников.