Евро опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа

В ходе торгов 22 сентября рубль укрепился к доллару и евро. Курс европейской валюты на Мосбирже опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа, американской — ниже 60 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке евро падал до 58,8 рубля, доллар — 59,9 рубля. По состоянию на 13:03 евро потерял 1,24 рубля по сравнению с предыдущим закрытием торгов и стоит 58,91 рубля, доллар упал на 78 копеек до 59,91 рубля.

Между тем во внешних торговых операциях с долларом наблюдается «затухающая тенденция», и у российской экономики вовсе может исчезнуть потребность в конверсии доллар-рубль, заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов. В связи с этим он допустил, что площадка в будущем может отказаться торговать долларом и продать соответствующее право.

Как отмечал в сентябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин, рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой в 2022 году, и ему необходимо вернуть этот статус, чтобы стать привлекательным для международных расчетов. Его слова подтверждает динамика рубля на фоне обвала российского рынка 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В начале торговой сессии в этот день индекс Мосбиржи опустился более чем на 5 процентов после падения накануне на 8,84 процента, однако рубль на это никак не отреагировал и продолжал торговаться на уровне 60 рублей за доллар.