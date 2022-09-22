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В Госдуме отреагировали на сообщения об обмене пленными между Россией и Украиной

Депутат Чепа порадовался обмену пленными между Россией и Украиной

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

При обмене пленными бывают сложные ситуации, поэтому хорошо, что процесс вообще идет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения об обмене пленными между Россией и Украиной.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в ДНР. Правозащитница отметила, что обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Киев в свою очередь передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен — это очень щепетильный вопрос. В каждом индивидуальном случае будет абсолютно разный подход

Алексей Чепадепутат

«Слава Богу, что такие процессы вообще идут. Мы знаем, что в них принимают участие очень авторитетные люди из других стран, которые выступают в качестве посредников», — отметил Чепа.

Депутат заявил, что необходимо дождаться официальных заявлений Министерства обороны, прежде чем говорить о цифрах и называть имена освобожденных из плена. «Поэтому давайте заранее не будем называть фамилии», — добавил он.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что Пиннер, Аслин и Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

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Алена Шевченко
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