Терапевт предупредил о вреде секса для некоторых категорий людей

Врач Абакумов сравнил секс с бегом трусцой и сообщил о его опасности при болезнях сердца

По уровню физической нагрузки секс сравним с бегом с трусцой, потому он способен навредить при наличии в анамнезе ряда хронических болезней, сообщил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил об опасности частых половых контактов для некоторых категорий людей.

Как отметил врач, международные исследования доказали, что регулярные физические нагрузки, к которым можно отнести занятия сексом, хотя бы дважды в неделю существенно снижают риск сердечного приступа. Однако у этого правила есть исключения, и в некоторых случаях половой контакт может нанести вред здоровью.

При любых физических нагрузках увеличивается нагрузка на сердце, из-за чего оно начинает биться чаще, в этом плане секс можно сравнить с бегом трусцой. Интимная близость никак не повредит людям, которые хорошо себя чувствуют и не имеют в анамнезе никаких сердечно-сосудистых патологий. Вероятность инфаркта в этом случае ничтожно мала. Наоборот, подобная физическая активность пойдет людям только на пользу и поможет укрепить сердечную мышцу и сосуды Олег Абакумов Врач-терапевт, пульмонолог

Сексуальные контакты могут быть опасны при наличии нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, продолжил Абакумов. По его словам, высокое давление, перебои в работе сердца и боль в области груди, нехватка воздуха при ходьбе или подъеме на третий этаж, отеки ног являются признаками, что сердце испытывает нагрузку. В таком случае секс может спровоцировать у человека приступ.

Отказаться от интимного контакта следует, если вы болеете, не контролируете давление и не принимаете препараты для нормализации работы сердца при наличии показаний к этому. В этом случае сначала необходимо привести в порядок сердечное здоровье, а после думать об амурных делах. В противном случае перегрузка может спровоцировать отрыв тромба, который при закупорке сосуда может вызвать инфаркт, инсульт, тромбоз легочной артерии Олег Абакумов Врач-терапевт, пульмонолог

Абакумов подчеркнул, что занятия сексом — проблема для сердечников, ведь люди с данными патологиями быстрее устают и принимают ряд препаратов, в частности, бета-блокаторы, которые способствуют снижению либидо. Однако категорический запрет на интимную близость встречается крайне редко, отметил врач: «Специалисты запрещают половые контакты только на период реабилитации после операций, в том числе на сердце, или перенесенного инфаркта. Однако в этом случае период воздержания не пожизненный и составляет всего несколько недель».

Ранее гинеколог Мария Селихова назвала неожиданное преимущество секса в зрелом возрасте. По ее словам, регулярные половые контакты помогут отодвинуть начало климакса.