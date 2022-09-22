Названа вероятная дата введения нового пакета антироссийских санкций ЕС

Евросоюз может отменить право вето по решениям касательно России из-за мобилизации

Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций 28 сентября. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник в европейском блоке.

Он пояснил, что проработка рестрикций ускорилась на фоне предстоящих референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России. В обновленных санкционных списках окажется ряд российских чиновников. Также в пакет санкций войдут ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть.

Кроме того, министры ЕС, вероятно, обсудят возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может запретить импорт бриллиантов из России. Также ограничения коснутся запрета на импорт в ЕС «других предметов роскоши».

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.