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В Нальчике возобновили строительство здания Дворца театров

В Нальчике начали строительство Дворца театров на миллиард рублей из федерального бюджета

Кадр: СМИ КБР / YouTube

В Нальчике возобновили строительство здания Дворца театров, которое приостановили в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в начале 2021 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил о выделении региону более миллиарда рублей из федерального бюджета на возобновление строительства учреждения. На данный момент на объекте ведутся работы по устройству перекрытий из металлоконструкций, а также демонтаж отделки фасада, который будет заменен на более современный материал.

По инициативе главы республики здание переформатируют в Дворец творчества молодежи. Согласно проекту, в нем будут обустроены художественные мастерские, кино и архитектурная студии, коворкинг-зоны, государственная филармония и центры народного творчества. Кроме того, на базе центра создадут музей современного искусства и интерактивный историко-патриотический музей.

«Дворец станет еще одной достопримечательностью столицы Кабардино-Балкарии, местом притяжения молодежи и украшением курорта Нальчик», — уточнил Коков и добавил, что сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2024 года.

Ранее в Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Кабардино-Балкария. Посетителям покажут экспонаты из фондов Национального музея КБР и частных собраний — в том числе уникальную женскую статуэтку из камня, найденная в 1923 году при раскопках Нальчикского могильника.

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Майя Пономаренко
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