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Девушка сделала подтяжку лица и осталась со вмятинами на щеках

Блогерша Милли Роуз Пауэлл осталась со вмятинами на щеках после подтяжки кожи лица нитями

Кадр: TikTok

Блогерша Милли Роуз Пауэлл сделала подтяжку кожи лица и осталась со вмятинами на щеках. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что подверглась процедуре нитевого лифтинга, а также ввела филлеры в нос, скулы и губы. Однако, по ее словам, коррекция внешности прошла неудачно. Так, на размещенных кадрах юзерша продемонстрировала, что после оказанных услуг у нее появились глубокие борозды под скуловыми костями и отекли губы.

В то же время Пауэлл призвала других женщин не повторять ее ошибок и тщательно проверять специалистов, которым они доверяют красоту и здоровье. «Не совершайте опрометчивых поступков. Если вы хотите изменить свою внешность, убедитесь, что выбрали заслуживающую доверия клинику», — обратилась она к зрительницам.

Ранее в сентябре сообщалось, что блогерша Молли Макманус сделала популярную косметологическую процедуру и осталась с гематомой в виде усов. Девушка рассказала, что коррекция внешности прошла не совсем удачно из-за реакции ее организма на филлеры и повреждения кровеносных сосудов.

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Алина Гостева
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