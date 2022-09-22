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Угги вновь стали трендом благодаря неожиданной детали

Угги бренда UGG вновь стали модными благодаря платформе

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / Getty Images

Короткие угги бренда UGG вновь стали модными благодаря неожиданной детали. Материал на эту тему публикует Grazia.

Как сообщает издание, актрисы, модели и другие инфлюэнсеры принялись массово выходить в свет в упомянутой обуви на платформе, преимущественно песочного цвета. Отмечается, что стоимость указанной пары, представленной в ассортименте марки в четырех оттенках, составляет 160 долларов (9636 рублей).

Среди звезд, поддержавших тренд на угги, оказались манекенщица Белла Хадид, которая прошлась по улицам Нью-Йорка в черной кожаной куртке и комплекте, который состоит из белой футболки и трусов. Модель Эльза Хоск, в свою очередь, сочетала ботинки с серым кардиганом и юбкой, а актриса Кеке Палмер подобрала к данной обуви костюм из денима. Помимо них, тенденцию поддержали также модели Джиджи Хадид и Адут Акеч.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Майя Пономаренко
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