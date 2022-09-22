Угги вновь стали трендом благодаря неожиданной детали

Угги бренда UGG вновь стали модными благодаря платформе

Короткие угги бренда UGG вновь стали модными благодаря неожиданной детали. Материал на эту тему публикует Grazia.

Как сообщает издание, актрисы, модели и другие инфлюэнсеры принялись массово выходить в свет в упомянутой обуви на платформе, преимущественно песочного цвета. Отмечается, что стоимость указанной пары, представленной в ассортименте марки в четырех оттенках, составляет 160 долларов (9636 рублей).

Среди звезд, поддержавших тренд на угги, оказались манекенщица Белла Хадид, которая прошлась по улицам Нью-Йорка в черной кожаной куртке и комплекте, который состоит из белой футболки и трусов. Модель Эльза Хоск, в свою очередь, сочетала ботинки с серым кардиганом и юбкой, а актриса Кеке Палмер подобрала к данной обуви костюм из денима. Помимо них, тенденцию поддержали также модели Джиджи Хадид и Адут Акеч.

В августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.