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США объединились с союзниками для борьбы с Китаем в важнейшей отрасли

CNBC: США начали создавать альянсы ради противостояния с Китаем в области микросхем

Фото: Lucas Jackson / Reuters

США за последнее время объединили усилия с главными союзниками, среди которых Япония и Южная Корея, ради борьбы с Китаем в важнейшей отрасли производства микросхем, пишет CNBC.

Главная цель Вашингтона — обезопасить собственные цепочки поставок, жизненно важные для производителей электроники, бытовой техники, автомобилей и множества других категорий товаров, а также предотвратить возможное доминирование китайских компаний в обозримом будущем.

Компании из США и восточноазиатских стран создают профильные альянсы, однако, отмечают специалисты, между ними уже возникают противоречия. Усложняет ситуацию слишком высокая концентрация производств в небольшом числе стран. В настоящее время около 80 процентов всех мощностей сосредоточены в Южной Корее и Тайване, а лидирующим игроком на мировом рынке считается тайваньская TSMC.

По словам Праная Котастане из индийского Института Такшашилы, сосредоточение основных производственных центров в малом количестве стран чревато, помимо экономических и логистических неудобств, геополитическими рисками.

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Платон Щукин
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